Motociclista se envolve em acidente e abandona garupa ferido na PR092 em Wenceslau Braz

Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas feridas na rodovia PR092 na noite desta quarta-feira (13). A situação foi registrada no trecho da rodovia que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, a colisão aconteceu por volta das 22h30 no perímetro urbano da rodovia próximo ao “Trevo da Denorpi” e envolveu duas motocicletas.

De acordo com os dados colhidos pela PRE no local, uma motocicleta Honda CG 125 conduzida por um homem de 36 anos seguia pela rodovia sentido a Siqueira Campos quando acabou se envolvendo na colisão transversal com uma Yamaha Crypton onde estariam duas pessoas.

O condutor da Honda teve ferimentos médios sendo socorrido e encaminhado ao hospital de Wenceslau Braz para receber atendimento médico. Já em relação a Crypton, em um primeiro momento os policiais não encontraram os ocupantes, mas acabaram localizando um homem de 36 anos que disse ser passageiro da moto. Porém, ele não soube informar onde o piloto estava, pois o mesmo havia fugido do local. O homem também foi encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.

As equipes policiais realizaram diligências em busca do condutor da Crypton, mas ele não foi encontrado. A Honda foi liberada no local enquanto a Yamaha foi recolhida ao pátio da PRE por apresentar pendências administrativas.