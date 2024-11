Feriado vai ser com calor no Norte Pioneiro

Com o feriado do Dia da República, caindo na próxima sexta-feira (15), muitos vão poder aproveitar o fim de semana esticado, emendando desde a sexta-feira até o próximo domingo (17) de descanso. Porém, há uma pergunta que traz insegurança para famílias que desejam programar passeios: Mas como vai estar o clima durante o feriado? E, para sanar esta dúvida, a reportagem da Folha vem com a resposta: Estará propício para quem gosta de um dia mais ensolarado.

De acordo com as previsões do ClimaTempo, o sol vai dominar o feriado do dia 15, proporcionando um clima agradável para aqueles que desejam programar atividades e passeios ao ar livre. A previsão aponta que o tempo estará firme em praticamente todo o estado do Paraná, incluindo a região do Norte Pioneiro.

Contudo, a temperatura não deve permanecer elevada, deixando o clima ainda mais gostoso para atividades programadas. Na cidade de Wenceslau Braz, por exemplo, a temperatura deve alcançar, no máximo, 24°C, com um dia ensolarado e com algumas nuvens durante o dia, sem qualquer previsão de chuvas para o feriado.

Em Santo Antônio da Platina, a temperatura deve alcançar uma máxima mais alta, chegando em até 27°C. Na cidade, o tempo deve permanecer aberto e com algumas nuvens no período da manhã, tendo apenas uma previsão de pancadas de chuva durante a noite, podendo chegar até 0.4mm de chuva.

Para a cidade de Jacarezinho, as previsões apontam a mesma máxima de Santo Antônio da Platina, podendo chegar em até 27°C. Em Jacarezinho, o sol deve dominar o dia junto com algumas nuvens que estarão presentes, havendo uma pequena possibilidade de pancadas de chuva durante a noite.

Já em Siqueira Campos, a temperatura deve ficar um pouco mais abaixo, podendo chegar em até 25°C, com um dia ensolarado. À noite, a previsão aponta a presença de algumas nuvens no céu, mas o tempo continuará firme.

A previsão continua seguindo o mesmo padrão para diversas outras cidades da região, que terão um feriado com clima excelente para passeios e atividades ao ar livre. Contudo, as previsões podem ser alteradas com o passar dos dias, e é necessário que, para o planejamento das atividades e viagens, a população mantenha-se atualizada.

No domingo, pode haver outra mudança climática. Com a aproximação de uma nova frente fria, pancadas de chuva devem começar a aparecer em algumas cidades. A frente fria, que virá a partir da tarde na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai pode chegar até as regiões mais próximas do Paraná.