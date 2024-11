Temporais da terça-feira causam estragos e alagamentos no Norte Pioneiro

Um temporal atingiu a região do Norte Pioneiro no fim da tarde desta terça-feira (12) e causou estragos e alagamentos em municípios do Norte Pioneiro. A região de Ibaiti e Cornélio Procópio foram as mais atingidas.

Na região de Ibaiti, o tempo fechou logo no início da tarde e, por volta das 15h00, o temporal chegou com ventos fortes que em menos de 20 minutos derrubaram árvores e destelharam casas. Além disso, também houve registro de pontos de alagamentos. Internautas também registraram a queda de árvores na rodovia PR-422 no trecho que passa por Japira.

Assim como em Ibaiti, a chuva forte também causou transtornos da região de Cornélio Procópio. Motoristas que transitavam pela rodovia BR-369 enfrentaram pontos de alagamentos e locais interditados. As equipes da concessionária responsável pela rodovia trabalharam para liberar as pistas.

No município de Wenceslau Braz, apesar de não ter chovido muito, a tempestade nas cidades vizinhas causou falta de energia por cerca de duas horas no fim da tarde. Situação semelhante também foi registrada em municípios vizinhos e na zona rural.

Apesar do susto e dos prejuízos, felizmente, não houve registro de vítimas.