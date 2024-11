Polícia encontra revólver em carro que capotou e matou motorista na PR-092

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual divulgou o relatório policial sobre um acidente de trânsito com vítima fatal registrado no início da tarde desta terça-feira (12) na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pelos policiais, o acidente envolveu um automóvel GM/Meriva com placas de Florianópolis e uma carreta Volvo FH 440 com placas de Novo Horizonte. Conforme os relatos colhidos pelos policiais, o condutor do veículo seguia sentido Arapoti a Wenceslau Braz quando se envolveu em uma colisão com a carreta que transitava no sentido oposto.

Com a violência do impacto, o homem de 70 anos que dirigia o carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local preso às ferragens. Uma mulher de 64 anos que estava como passageira foi encaminhado ao hospital de Wenceslau Braz, enquanto uma mulher de 36 anos que também era passageira foi levada ao hospital de Jaguariaíva.

No interior do automóvel, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com seis munições intactas, sendo o mesmo apreendido e encaminhado a delegacia da Polícia Civil de Wenceslau Braz. Já o corpo da vítima fatal foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal).

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.