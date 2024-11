Motoristas enfrentam trânsito caótico em dia de morte e obras na PR092

Não foi uma “Sexta-feira 13”, mas a terça-feira (12) foi um dia de terror para os motoristas que trafegaram pela rodovia PR-092 no trecho que liga os municípios de Jaguariaíva a Santo Antônio da Platina. Além de um acidente fatal que bloqueou a rodovia por algumas horas, a falta de organização em trechos de obras causou transtornos, congestionamentos e atrasos para os usuários.

Continua após a publicidade

Um dos fatores que prejudicaram o trânsito foram dois acidentes que causaram interdições na rodovia. O primeiro acidente foi do tipo tombamento na altura do km 205 da rodovia próximo a Jaguariaíva onde uma das faixas da rodovia foi bloqueada devido o tombamento de uma carreta.

Continua após a publicidade

Já por volta das 12h00 um grave acidente envolvendo um automóvel e uma carreta registrado no trecho da rodovia que liga os municípios de Arapoti a Wenceslau Braz deixou o fluxo na rodovia interditado por horas. Devido a colisão, o motorista do automóvel morreu preso às ferragens e o veículo ficou sobre a pista. Com isso, o trânsito ficou parado aguardando a chegado do IML (Instituto Médico Legal) para realização da perícia e remoção do corpo da vítima.

Devido a esta situação, o trânsito ficou totalmente bloqueado até as 14h30 quando começou a ser liberado no sistema “Pare e Siga”. A situação causou congestionamentos de cinco quilômetros em ambos os sentidos da rodovia e o trânsito só foi normalizado por volta das 19h00.

Além dos acidentes, os maiores transtornos para quem utilizou a rodovia nesta terça-feira foram os locais de obra. O cronograma de obras da EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pela rodovia, contava com obras com o sistema “Pare e Siga” na altura dos quilômetros 259 ao 261, no km 261, no km 269 ao 273, no km 288 e do km 304 ao km 305, situação que comumente já costuma causar congestionamentos na rodovia.

Em conversa com um caminhoneiro que seguia de Concórdia/SC para Uberlândia/MG, este relatou ter ficado mais de uma hora parado em uma área de “Pare e Siga” próximo a Jaguariaíva, prejudicando seus horários para realizar as entregas.

No fim da tarde, a Folha recebeu relatos de usuários da rodovia sobre um grande congestionamento em um local de obras que fica no trecho da rodovia que liga os municípios de Wenceslau Braz a Siqueira Campos. Diante dos relatos dos leitores, a reportagem foi até o local para acompanhar a situação.

A experiência foi trágica. O local em questão é um trecho de obras entre o Posto de Combustíveis Cristo Rei II e a “Barraca do Mineiro”, uma extensão de pouco mais de cinco quilômetros, mas que a equipe levou mais de uma hora para conseguir completar este trajeto. Para se ter uma ideia das dimensões do congestionamento, o local do “Pare e Siga” é em frente ao Posto de combustíveis, mas o fim da fila já estava chegando no bairro rural da Turma Nove, ou seja, cerca de seis quilômetros de congestionamento. Após finalmente conseguir passar pelas obras, a reportagem constatou cerca de três quilômetros de congestionamento para quem seguia no sentido oposto e estava no “Pare e Siga” em frente à Barraca do Mineiro.

A viagem entre Wenceslau Braz e Siqueira Campos, que costuma levar cerca de 20 minutos, durou cerca de uma hora e meia, sendo a maior parte deste tempo parado na fila do “Pare e Siga”.

Outra situação que chamou a atenção durante a experiência foi a imprudência de motoristas nas filas ou no momento em que o trânsito era liberado. A reportagem flagrou várias ultrapassagens pelo acostamento e em trechos de faixas continua, além de manobras arriscadas em meio a rodovia por parte de quem queria realizar o retorno e desistir da viagem devido à demora.

OBRAS DA QUARTA-FEIRA

Nesta quarta-feira (13) as obras continuam na rodovia PR-092. De acordo com o cronograma divulgado pela EPR Litoral Pioneiro, há pontos de “Pare e Siga” no km 262, km 290, e do km 304 ao 305 da rodovia.

A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção e tenham prudência nestes locais para evitar acidentes, além é claro, de ter muita paciência para esperar.