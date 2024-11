Príncipe Imperial do Brasil que viveu no Norte Pioneiro morre no Rio de Janeiro

Dom Antônio Orleans e Bragança viveu no Norte Pioneiro do Paraná durante sua infância. Foto: Divulgação

Dom Antônio Orleans e Bragança, herdeiro da Família Real Brasileira, faleceu na manhã da última sexta-feira (08) aos 74 anos de idade. Com sua partida, o Brasil perde não apenas um representante da história dinastia imperial, mas também uma figura que deixou uma marca profunda em diversas regiões do país, incluindo na região do Norte Pioneiro do Paraná, onde viveu parte de sua infância.

Filho do Príncipe Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança e de Dona Maria, nascida Princesa de Baviera, Dom Antônio era Bisneto da Princesa Isabel e trineto de Dom Pedro II. Dom Antônio viveu parte de sua vida no estado do Paraná, especificamente na mesorregião do Norte Pioneiro, onde realizou estudos e morou em dois municípios da região.

Em 1952, Dom Antônio e sua família viveram seus primeiros momentos no Paraná, especificamente na Fazenda São José, na cidade de Jacarezinho. Em 1957, Dom Antônio e sua família mudaram-se novamente. Desta vez, para a cidade de Jundiaí do Sul, onde viveram por cerca de oito anos, antes de se mudarem para a cidade de Vassouras, no Centro-Sul do estado do Rio de Janeiro, em 1965.

Contudo, na última sexta-feira (08), o Brasil perdeu um importante representante da história imperial. Em julho deste ano, Dom Antônio foi internado na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio de Janeiro, devido à problemas respiratórios.

Aos 74 anos de idade, Dom Antônio veio à óbito por conta de uma doença pulmonar obstrutiva. De acordo com informações da Casa Imperial, Dom Antônio era príncipe imperial do Brasil, e o segundo na linha de sucessão da Casa Imperial do Brasil.

Dom Antônio deixou sua esposa, Dona Christine de Ligne de Orleans e Bragança, três filhos, Dom Rafael de Orleans e Bragança, Dona Maria Gabriela e Dona Amélia de Orleans e Bragança; e dois netos, Joaquim e Nicholas Spearman.

A passagem de Dom Antônio pela região do Norte Pioneiro do Paraná marcou sua infância, onde passou parte da sua vida antes de mudar-se para o Rio de Janeiro, onde estudou e se formou em Engenharia Civil, na Universidade da Barra do Piraí.