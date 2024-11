Fim de semana será de calor nos municípios do Norte Pioneiro

Na região do Norte Pioneiro do Paraná, esta semana começou, e continua sendo, chuvosa, com temperaturas mais baixas e com uma porcentagem de umidade do ar mais alta. Porém, em contrapartida ao clima desta semana, o próximo fim de semana promete ser mais quente e a chuva deve cessar a partir do próximo sábado (09).

Durante esta semana, o clima do Norte Pioneiro foi marcado pela presença de chuvas intensas e prolongadas. O clima úmido e mais frio tomou conta da região desde o último sábado (02) e manteve o mesmo padrão durante o decorrer da semana.

Contudo, apesar do padrão estar se repetindo durante os últimos dias, previsões do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), indicam que este ciclo de chuvas deve terminar nesta sexta-feira (08), que contará com apenas algumas pancadas de chuva em diversos municípios.

De acordo com as previsões divulgadas oficialmente pela Simepar, no município de Wenceslau Braz, por exemplo, sexta-feira é o último dia da semana com previsão marcada de chuva, isso porque a previsão é que chova cerca de 6.2mm.

Já no sábado, a previsão é de que não haja chuva e a temperatura fique entre 17°C e 27°C. No domingo, a temperatura mínima terá uma leve alteração, caindo para 15°C e mantendo a máxima em 27°C.

No município de Santo Antônio da Platina, as previsões seguem o mesmo padrão, apresentando chuva apenas na sexta-feira. No sábado, a temperatura em Santo Antônio da Platina deve permanecer entre 19°C e 28°C e, no domingo, entre 16°C e 28°C.

Em Jacarezinho, a temperatura deve ficar entre 19°C e 28°C no sábado e entre 16°C e 27°C no domingo, sem probabilidade de que chova durante estes dias. Na cidade de Siqueira Campos, o padrão segue, apresentando temperaturas entre 17°C e 27°C no sábado e entre 15°C e 27°C no domingo, também sem previsão de chuvas.

Durante a próxima semana, a tendência é de que a temperatura continue a aumentar e a chuva retorne apenas na quarta-feira (13) com leves pancadas de chuva. De acordo com as previsões indicadas pelo Simepar, a temperatura da próxima semana pode ultrapassar os 30°C em diversas cidades da região.

Contudo, a previsão pode mudar ao longo dos dias, sendo imprescindível que a população continue a acompanhar as atualizações.