Concessionária do pedágio explica instalação de cercas as margens da rodovia PR-092

No último dia 28 de agosto a EPR Litoral Pioneiro assumiu a operação da rodovia PR-092 no trecho que liga os municípios de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, até o entroncamento com a rodovia BR-153 em Santo Antônio da Platina. Desde então, a rodovia vem recebendo uma série de intervenções, sendo que algumas destas ações tem chamado a atenção dos usuários e pessoas que moram próximo à rodovia.

Continua após a publicidade

Neste contexto, um dos serviços que tem despertado a curiosidade das pessoas é a instalação de cercas em ambas as margens da rodovia. Em Wenceslau Braz, por Exemplo, quem transita pela rodovia já percebeu que foram colocadas cercas desde o perímetro urbano do município até próximo ao bairro rural Turma Nove, uma extensão de cerca de 12 km.

Continua após a publicidade

Para matar a curiosidade da população e esclarecer o assunto, a reportagem da Folha Extra entrou em contato com a concessionária que explicou o motivo da instalação das cercas. Conforme adiantou a EPR, o contrato de concessão das rodovias prevê que a faixa de domínio das rodovias administradas pela concessionária seja delimitada com cercas até fevereiro do ano de 2025.

Ainda conforme explicou a concessionária, a delimitação deste espaço visa garantir a segurança viária. As cercas estão sendo instaladas inicialmente em locais que não possuem impedimentos ambientais ou físicos, sendo a maioria em trechos urbanos ou que foram constatadas ocupações da faixa de domínio.

Durante este processo, a concessionária constatou a existência de imóveis e áreas de plantio no espaço de domínio da rodovia. No caso das plantações, para não prejudicar os produtores, estes podem entrar em contato com a concessionária para firmar acordos para que as cercas não sejam instaladas nestes locais. Para isso, é necessário que os proprietários enviem a solicitação através do email [email protected].

As faixas de domínio são espaços laterais em ambos os lados das rodovias que pertencem ao Poder Público ou foram repassados as concessionárias de pedágio nos processos de concessão. Neste caso, há medidas estipuladas em decreto onde estes espaços não podem ser ocupados, principalmente com construções e demais instalações fixas.

No Caso da PR-092, a delimitação deste espaço em ambos os lados da rodovia também serve para o planejamento das obras de duplicação, construção de viadutos, vias marginais entre outros serviços que estão previstos no contrato de concessão.