Secretaria de Educação abre processo seletivo para Programa de Desenvolvimento Educacional

A partir das 16h00 desta quarta-feira (06), estão abertas, oficialmente, as inscrições para o processo de seleção do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) de 2025. O PDE é um programa que tem como objetivo a formação continuada dos Professores do Quadro Próprio do Magistério da Rede Pública Estadual.

O processo seletivo é destinado a professores que estejam nas Classes 8 a 11, no Nível II da carreira, conforme as especificações. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Consulplan, até as 16h00 do dia 22 de novembro. Não há taxa de inscrição, mas é responsabilidade de cada candidato acompanhar a divulgação de todos os atos referentes ao processo seletivo.

A seleção será composta por duas fases, sendo uma prova objetiva e uma didática. A prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, será dividida em questões de Fundamentos da Educação e conhecimentos específicos da área ou disciplina de inscrição do candidato. Os candidatos classificados nessa primeira fase serão convocados para a prova didática, que consistirá na apresentação de uma aula ou plano de ação previamente elaborado e gravado.

De acordo com o edital de abertura, publicado pela Secretaria de Estado da Educação, o processo seletivo conta com a oferta de duas mil vagas ao programa de formação continuada dos docentes da rede pública estadual.

Programa de Desenvolvimento Educacional 2025

O PDE 2025 é uma parceria entre a Secretaria e instituições de ensino superior, com atividades de formação a distância, excetuando-se as práticas presenciais de implementação de projetos. O objetivo é aprimorar continuamente os professores, capacitando-os com novas metodologias e estratégias pedagógicas que garantam a qualidade no ensino. Ele oferece valorização profissional e pode resultar em progressão na carreira.

As formações do PDE são realizadas preferencialmente na instituição de ensino onde o professor atua, ou em locais vinculados à SEED, como Núcleos Regionais de Educação (NRE), sindicatos, e demais entidades parceiras. É importante destacar que os professores não terão afastamento laboral durante o programa, devendo conciliar as atividades do PDE com suas funções docentes.

A primeira fase, a prova objetiva, será aplicada em 15 de dezembro de 2024, com duração de 3h30. Os locais de prova serão divulgados no site do Instituto Consulplan a partir do dia 9 de dezembro. Apenas os candidatos que alcançarem a pontuação mínima de 50 pontos na prova objetiva e estiverem classificados entre até cinco vezes o número de vagas oferecidas por disciplina participarão da segunda fase.