Ultrapassagem termina com acidente e motociclista ferido em Wenceslau Braz

Um acidente de trânsito registrado na noite desta terça-feira (05) deixou um caminhoneiro ferido na rodovia PR-092 no perímetro urbano do município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 21h30 na altura do km 255 da rodovia em frente ao posto de combustíveis Cobalchini.

Ainda segundo os dados colhidos no local, a colisão envolveu uma motocicleta Honda CG 160 e uma carreta DAF 480. Conforme os relatos do caminhoneiro, ele seguia pela rodovia no sentido Siqueira Campos a Wenceslau Braz quando em uma colisão lateral com o motociclista que teria tentado realizar uma ultrapassagem e acabou atingindo a lateral do caminhão.

Com o impacto, o motociclista teve ferimentos. Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro de Wenceslau Braz para receber atendimento médico. Já o condutor do caminhão não se feriu. Ele realizou o teste do etilômetro que resultou em negativo para o consumo de álcool.

Frente aos fatos, a equipe da PRE tomou as providências cabíveis ao caso.