Acidente deixa carro destruído e dois mortos na BR-153

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de duas pessoas nesta segunda-feira (04). A tragédia foi registrada na rodovia BR-153 no trecho que passa pelo município de Ventania, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no fim da tarde e envolveu um automóvel GM Classica e uma carreta Scania. Segundo os relatos colhidos no local, os dois veículos colidiram frontalmente e, com a violência do impacto, um homem de 54 anos que conduzia o veículo e uma mulher de 62 anos morreram na hora. Já o caminhoneiro não se feriu.

Os corpos das vítimas foram recolhidos pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Grossa.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.