Colisão entre automóveis deixa mulher ferida em Wenceslau Braz

Um acidente de trânsito envolvendo dois automóveis registrado no domingo (03), na rodovia PR-092 em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, deixou uma mulher ferida.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu no trecho da rodovia que liga os municípios de Wenceslau Braz a Siqueira Campos e envolveu um automóvel Toyota Corolla e um Honda Civic.

Conforme os dados colhidos pelos policiais, o Honda Civic seguia no sentido Siqueira Campos a Wenceslau Braz quando acabou se envolvendo em uma colisão lateral com o Corolla. O homem de 45 anos que conduzia o Honda assim como o homem de 74 anos que dirigia o Corolla não tiveram ferimentos. Já a passageira do Corolla, uma mulher de 40 anos, teve ferimentos leves sendo encaminhada ao Hospital de Caridade São Sebastião para receber atendimento médico.

A equipe da PRE tomou as providências cabíveis ao caso.