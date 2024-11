Novembro é o mês com mais feriados em dias úteis de 2024; veja quais são

Em um ano em que diversos feriados nacionais caíram em finais de semana, novembro chega como uma oportunidade para quem espera por dias de descanso. Com três feriados, o mês se destaca por ter dois feriados nacionais durante a semana, incluindo o novo feriado recém-adotado pela legislação brasileira.

A programação de feriados em 2024 frustrou muitos trabalhadores e estudantes, já que o posicionamento das datas levou a maioria delas a coincidirem com os fins de semana, limitando as tradicionais folgas prolongadas. Contudo, o mês de novembro promete aliviar essa sequência, com dois dias de descanso em menos de uma semana.

Diferentemente dos outros feriados, que caíram em sua maioria nos sábados ou domingos, como o feriado de Tiradentes, Independência do Brasil, Dia da Padroeira do Brasil e, até mesmo o Dia de Finados, que é em novembro, os dias 15 e 20 de novembro são uma ótima oportunidade para aqueles que buscam um dia de lazer e descanso da rotina diária.

O dia da Proclamação da República, que é celebrado no dia 15 de novembro, promete um “fim de semana prolongado” para os trabalhadores e estudantes, já que caíra em uma sexta-feira. Feriados que caem nas sextas-feiras são sempre uma boa oportunidade para viajar, pois o tempo de espera até a segunda-feira permite um bom aproveitamento dos dias.

Já o Dia da Consciência Negra, aprovado pelo atual presidente da república do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva (PT), no fim de 2023, cai em uma quarta-feira, o que pode não ser muito vantajoso para viagens por ser no meio da semana, mas continua sendo uma ótima oportunidade de descanso e alívio para trabalhadores e estudantes, que seguem contentes com a programação de novembro.

O ano de 2024, ainda conta com mais um feriado nacional que cairá em um dia útil. O Natal, comemorado no dia 25 de dezembro, será celebrado em uma quarta-feira, que marcará o término dos feriados nacionais deste ano.

Para quem já está de olho nos feriados do próximo ano, o calendário de 2025 reserva algumas datas com potencial de prolongamento, mas a sequência de feriados em finais de semana deve persistir em parte dos meses.