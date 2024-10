Atleta siqueirense vai representar o Brasil em campeonato Russo de MMA

No município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná, uma promessa do Mixed Martial Arts (MMA), ou em português, Artes Marciais Mistas, está prestes a fazer história ao participar de um dos maiores campeonatos de MMA. Miguel Angelo Gentilini, de 29 anos, vai representar o Brasil em um dos maiores eventos do mundo das lutas, o Russian Combat Championship (RCC), que acontecerá no próximo sábado, 2 de novembro.

Desde a infância, Miguel é apaixonado pelas artes marciais, tendo sido moldado sob a orientação de seu pai e sensei, Danilo Gentilini. “Praticamente o criei nos tatames. Miguel já lutou em diversas modalidades, como o karatê, por exemplo”, relembra o pai do atleta entusiasmado.

Com o passar do tempo, Miguel foi se aperfeiçoando e se apaixonando ainda mais pelo mundo do Mixed Martial Arts (MMA). Aos 17 anos de idade, o jovem participou de sua primeira luta de MMA e hoje, passados 12 anos, Miguel já participou de 11 lutas profissionais e destas, perdeu apenas uma.

Para o pai, que acompanhou toda a trajetória do filho, tanto como pai e quanto como treinador profissional, ver Miguel representando a nação brasileira em um campeonato de tamanha importância para o mundo do MMA é um orgulho imenso.

“Me sinto muito orgulhoso em ver meu filho participando de um dos maiores eventos de MMA do mundo e ainda por cima, representar o Brasil, nosso povo, nossa nação. Sei que ele se esforçou muito para chegar até aqui”, enfatiza Danilo.

Desde pequeno, Miguel sempre foi muito esforçado para conquistar seus títulos e se aprimorar suas técnicas de combate. “Ele treina desde os três anos de idade, e desde que começou, sempre se dedicou muito ao esporte. Ele tem muito talento e potencial”, se orgulhou o pai. Conforme explica Danilo, esta não é a primeira vez que Miguel participa de um evento de grande porte. “Já disputou na Inglaterra, na Rússia e agora estamos aqui de volta, tentado conquistar mais um título”, enfatizou.

Em uma entrevista exclusiva com a reportagem da Folha, Miguel demonstrou tranquilidade e calma, tendo em vista que já participou de outros eventos. “O nervosismo e a ansiedade sempre aparecem, mas eu já estou acostumado com isso, então posso afirmar que estou tranquilo para a luta”, enfatizou o atleta com tranquilidade.

A preparação é o ponto fundamental para a tranquilidade do atleta. “Me preparei muito para chegar até aqui. Sei que vou dar o meu melhor e tentarei representar o Brasil da melhor maneira possível”, comentou Miguel.

A expectativa de vitória é o sentimento que domina o jovem, que representará o Brasil em nome da equipe Gentilini Fighters, de Siqueira Campos, no Russian Combat Championship (RCC). “Minha expectativa para o campeonato é de vitória. Pretendo representar muito bem nosso país”, ressaltou Miguel.

A vitória no Russian Combat Championship (RCC), pode ser a porta para um novo passo na carreira de Miguel, que sonha com competições maiores. De acordo com informações divulgadas, a vitória nesse evento pode abrir as portas do Ultimate Fighting Championship (UFC), a maior e mais popular organização no mundo, reconhecida por ter os melhores lutadores do mundo de MMA, que é o sonho do atleta e de seu pai.

Miguel Angelo Gentilini vai ao ringue no próximo sábado (02), e com coragem e determinação, Miguel está pronto para fazer história no RCC e, quem sabe, dar o primeiro passo em direção ao UFC, mostrando que o Norte Pioneiro do Paraná é um celeiro de grandes talentos no mundo das artes marciais.