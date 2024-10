Acidente com morte na PR-092 termina com motorista preso em Wenceslau Braz

Um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e uma motocicleta, registrado no último domingo (27), tirou a vida de uma adolescente e deixou outro menor de idade gravemente ferido. A situação aconteceu na rodovia PR-092 em Quatiguá, mas se estendeu até o município de Wenceslau Braz onde o motorista do veículo acabou preso.

De acordo com as informações divulgadas pelas equipes da Polícia Civil e Militar, o acidente envolveu uma motocicleta Honda com placas de Siqueira Campos e um automóvel VW/Gol de Wenceslau Braz. A princípio, as equipes foram acionadas para prestar atendimento a uma ocorrência de trânsito envolvendo um acidente com óbito e foram até a PR-092 próximo ao trevo de acesso a Quatiguá onde foram encontrados os dois adolescentes. Uma jovem de 16 anos morreu enquanto o adolescente que conduzia a moto teve ferimentos graves.

Após a perícia, foi constatado que o acidente havia envolvido outro veículo. Com isso, a equipe da Polícia Civil de Joaquim Távora instaurou um inquérito para apurar o caso e identificou um automóvel VW/Gol de cor vermelha que seria o segundo veículo envolvido na tragédia. Com isso, foi constatado que o veículo era de Wenceslau Braz sendo o mesmo localizado com danos na parte frontal.

Com apoio da Polícia Militar brazense, foi realizada a condução do motorista do Gol até a delegacia da Polícia Civil para prestar depoimento. Em seus relatos, o homem disse que seguia pela rodovia e, ao acessar o trevo para Quatiguá, acabou sendo atingido pela motocicleta. Porém, foi constatado que ele não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e, por esse motivo, fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Frente aos fatos, o homem foi preso em flagrante pelo crime de homicídio culposo (quando o motorista, sem a intenção de matar, comete ato negligente que resulta em morte) na direção de veículo automotor.