Caminhoneiro bêbado é preso após tombar carreta em Wenceslau Braz

Um caminhoneiro foi preso no início da noite do último sábado (26) após tombar a carreta que ele conduzia e ser flagrado alcoolizado. A situação foi registrada na rodovia PR-092 no trecho que passa por Wenceslau Braz.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, por volta das 19h00 os policiais estavam atendendo a uma ocorrência de acidente de trânsito do tipo tombamento de reboque de uma carreta. Durante a coleta de informações, os policiais notaram que o caminhoneiro aparentava estar alcoolizado sendo então oferecido o teste do etilômetro, mas o motorista se recusou.

Continua após a publicidade

Frente aos fatos, e como o motorista apresentava olhos avermelhados, fala desconexa e odor de bebida alcoólica, ele foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Wenceslau Braz pelo crime de embriaguez ao volante.