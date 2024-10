Acidente de moto mata jovem na PR-092 em Wenceslau Braz

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde do domingo (27) tirou a vida de um jovem na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, a vítima foi identificada como “Simão”, morador da Vila Rural Vale do Sol. Ele seguia em uma motocicleta Honda CG 160cc no sentido Siqueira Campos a Wenceslau Braz quando acabou colidindo a motocicleta contra uma carreta que estaria parada na rodovia.

Ainda segundo as informações, o acidente aconteceu em frente a unidade da Capal e, com a violência do impacto, o rapaz foi parar embaixo da carreta. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital de Caridade São Sebastião em Wenceslau Braz, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas após o acidente.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Estadual, da concessionária que administra o trecho e da secretaria municipal de Saúde de Wenceslau Braz que prestou apoio no atendimento a vítima.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.