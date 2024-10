Polícia Civil anuncia construção de nova delegacia em Santo Antônio da Platina

A cidade de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, dará um importante passo em direção à modernização de sua infraestrutura de segurança pública com a construção de uma nova Delegacia Cidadã. O terreno para a construção foi doado pelo município e formalizado a partir da Lei nº 2.207/2024, sancionada no dia três de setembro deste ano.

O projeto, viabilizado após a doação de um terreno de 2.565m², localizado nas proximidades do Hospital Regional e do futuro Fórum da cidade, será construído com recursos da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e contará com uma estrutura moderna, projetada para oferecer um atendimento mais humanizado.

A iniciativa para a construção da nova delegacia surgiu no início deste ano, quando a Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, sob supervisão da Subdivisão Policial de Jacarezinho, foi informada da possibilidade de receber o novo prédio.

O primeiro passo para a concretização do início do projeto foi a busca por um terreno adequado, o que resultou em negociações entre a Polícia Civil e o Poder Público local. O prefeito, compreendendo a urgência e a relevância do projeto, encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei para a doação do imóvel. A proposta então, foi aprovada por unanimidade.

O novo espaço terá acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, com banheiros adaptados e salas de atendimento seletivo. Essas salas permitirão que vítimas e suspeitos sejam ouvidos separadamente, garantindo mais privacidade e segurança durante os procedimentos. Além disso, haverá áreas específicas para o atendimento de crianças, adolescentes, mulheres e idosos.

Com a construção da nova delegacia, Santo Antônio da Platina se prepara para melhorar significativamente o atendimento à população, fortalecendo a segurança pública na cidade e oferecendo um ambiente mais digno para aqueles que buscam auxílio. A obra reflete o compromisso das autoridades em promover avanços que impactem diretamente a qualidade de vida dos moradores.