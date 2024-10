Com o ENEM à vista, nervosismo e ansiedade aumentam entre os candidatos

Com o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) se aproximando, o clima de nervosismo e a ansiedade começam a tomar conta dos estudantes. A preparação para uma das provas mais importantes do país exige dedicação e foco, mas a pressão de conquistar uma boa nota pode gerar problemas como a ansiedade, impactando até mesmo o desempenho de quem se preparou ao longo de todo o ano.

Para muitos, o ENEM representa a porta de entrada para o ensino superior, e o peso dessa responsabilidade torna as semanas que antecedem o exame ainda mais desafiadoras. O Exame, composto por diversas áreas do conhecimento, é conhecido por uma de suas partes mais difíceis, a chamada “Redação do ENEM”, que têm tirado o sossego de muitos estudantes que se preocupam com qual será o tema da redação deste ano.

“É a parte do Exame que mais me deixa nervosa. Chegar para fazer a redação, descobrir o tema ali, na mesma hora e ter que criar argumentos e pensar em como será a redação é a parte mais difícil do ENEM. Confesso que me deixa muito nervosa”, comenta Rafaela Gonçalves dos Santos.

Rafaela, de 18 anos, aluna do último ano do ensino médio profissionalizante, revelou sua experiência sobre como tem lidado com a proximidade do ENEM. “Por mais que eu já tenha feito a prova duas vezes, ainda me sinto ansiosa com a chegada da prova”, comenta. “Desde o começo do ano tenho me dedicado aos estudos e cursos. Quando não estou presencialmente nos cursos, estudo em casa e me dedico ao máximo para conseguir uma boa nota no Exame”, relata.

“É normal que os estudantes se sintam ansiosos", diz psicopedagoga.

A psicopedagoga, Simone Luiza de Souza Silva, destaca a importância de controlar a ansiedade durante os dias que antecedem a chegada do Exame. “É normal que os estudantes se sintam ansiosos, mas manter a calma durante esses dias é a melhor opção”, destaca. “Manter uma rotina saudável, sem sobrecarregar-se com estudos demais é a melhor saída para realizar as provas”, acrescenta.

Segundo ela, a dedicação em tempo prolongado é mais eficaz do que a tentativa de adquirir conhecimentos de uma única vez. “O aluno que se dedicou desde o começo do ano e buscou aprender de verdade vai conseguir fazer uma boa prova e usufruir do que aprendeu. Mas tentar adquirir o máximo de conhecimento em pouco tempo pode trazer um impacto negativo para o psicológico dos estudantes”, afirma.

Outro aspecto fundamental citado por Simone, é a rotina equilibrada. Estudar de forma planejada e fazer pausas de descanso respeitando o limite do corpo são medidas essenciais para garantir um bom estudo. Além disso, manter uma alimentação saudável e um sono reparador podem ser opções significativas para quem vai realizar a prova.

À medida que o ENEM se aproxima, é natural que o nervosismo tome conta dos estudantes, mas, com o apoio de amigos, familiares e profissionais, é possível enfrentar essa fase desafiadora com confiança e resiliência. As estratégias de autocuidado e controle da ansiedade são fundamentais para garantir que os candidatos não apenas estejam preparados academicamente, mas também mentalmente prontos para dar o seu melhor no dia da prova

Com determinação e foco, os alunos podem transformar o nervosismo em motivação, lembrando que, independentemente do resultado, essa é apenas uma etapa em sua jornada educacional.