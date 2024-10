Encerra nesta quarta o prazo de inscrição no concurso de melhor merenda do Paraná

Encerra nesta quarta-feira (23) o prazo de inscrição no concurso que vai eleger a Melhor Merenda do Paraná. A iniciativa é da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) em parceria com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar). Inscrições podem ser feitas AQUI.

O concurso tem como objetivos reconhecer o trabalho das merendeiras e merendeiros que atuam na rede estadual de ensino, destacando a relevância da alimentação escolar como elemento fundamental para o desenvolvimento dos alunos. Além disso, também busca valorizar as tradições culinárias do Paraná, incentivar o uso de ingredientes locais e promover a sustentabilidade nas refeições servidas nas escolas.

As receitas escolhidas farão parte de um livro especial, que contará com a assinatura da renomada chef Manu Buffara. Ela também participará do processo de seleção dos três profissionais vencedores e das receitas premiadas.

Além de compor os cardápios padronizados nas escolas da rede estadual, as receitas serão avaliadas com base em quatro critérios: a tradição (resgate da cultura local por meio das receitas); o uso de ingredientes regionais (com destaque para aqueles provenientes da agricultura familiar); a criatividade (adaptação de pratos tradicionais ao ambiente escolar sem comprometer o valor nutricional); e a sustentabilidade (com práticas que visem reduzir o desperdício de alimentos).

O concurso será dividido em três etapas: regional, estadual e final. Na fase regional as merendeiras e os merendeiros devem enviar suas receitas e um vídeo de apresentação por meio do site oficial do concurso, utilizando ingredientes fornecidos pelo Fundepar e originados da agricultura familiar. Na etapa estadual serão selecionados 32 finalistas. Na avaliação final a chef Manu Buffara escolherá as três receitas vencedoras, que serão premiadas de forma especial.

"O concurso é uma excelente oportunidade para reconhecer o trabalho indispensável das merendeiras e merendeiros nas escolas estaduais. A alimentação escolar é um dos pilares da educação e do bem-estar dos estudantes. Este projeto vai além de premiar a criatividade e o comprometimento desses profissionais, pois também ressalta a riqueza da nossa culinária", afirmou o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda.

"É fundamental reconhecer o impacto que o Concurso Melhor Merenda do Paraná traz para a qualidade da alimentação escolar. Ao incentivar a criatividade dos profissionais e o uso de ingredientes frescos e regionais, o concurso não só melhora a nutrição dos alunos, mas também fortalece a agricultura local e promove hábitos alimentares mais saudáveis", afirma Eliane Teruel Carmona, diretora-presidente do Fundepar.

"Com a participação de Manu Buffara, essa iniciativa ganha ainda mais relevância, mostrando que é possível unir alimentação de qualidade com sustentabilidade no ambiente escolar. Esse projeto valoriza os profissionais que preparam as merendas e transforma o ato de alimentar em um cuidado com o futuro das crianças. A merenda escolar vai além de uma refeição – é uma ferramenta de educação, saúde e desenvolvimento", finaliza Eliane.

Merendeiras e merendeiros interessados em participar podem obter mais informações no site oficial do concurso. O vídeo e o PDF com a receita devem ser enviados por meio deste link.

As inscrições para o evento podem ser realizadas até o dia 23 de outubro. A Seleção Regional ocorrerá entre os dias 24 e 31 de outubro, seguida pela Avaliação Estadual, que será realizada de 4 a 8 de novembro. A divulgação dos 32 finalistas está prevista para o dia 11 de novembro, e a premiação, juntamente com o evento final, será no dia 18 de novembro.