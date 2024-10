Amunorpi participa de evento com a Itaipu Binacional

Nesta quinta-feira (17), os municípios associados à Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI) se reuniram no auditório do Campus CCSA da UENP, em Jacarezinho, para a criação do Núcleo de Cooperação Socioambiental. O evento contou com a participação da Itaipu Binacional e do Itaipu Parquetec, promovendo um espaço de diálogo e colaboração.

Continua após a publicidade

Durante o dia, representantes de diversas instituições participaram de atividades propostas pelas equipes da Itaipu e do Itaipu Parquetec. O programa incluiu palestras informativas, uma apresentação de diagnóstico inicial sobre a região e oficinas para identificar questões socioeconômicas e ambientais. Essas atividades foram projetadas para envolver os participantes e fomentar discussões relevantes sobre os desafios enfrentados pelos municípios.

Continua após a publicidade

Os resultados das discussões realizadas nas oficinas foram levados para plenário, onde todos os integrantes tiveram a oportunidade de debater as prioridades e os problemas identificados. O Núcleo de Cooperação Socioambiental pretende servir como um espaço contínuo para a troca de informações e o desenvolvimento de ações colaborativas que visem à melhoria da qualidade de vida na região.

A criação desse núcleo representa um passo importante para fortalecer a cooperação entre os municípios do Norte Pioneiro, buscando soluções conjuntas para questões como sustentabilidade, preservação ambiental e desenvolvimento social. A iniciativa reflete a importância do engajamento coletivo e a parceria entre instituições públicas e privadas, ressaltando o comprometimento em promover um futuro mais sustentável e equitativo para a população da região.