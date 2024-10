Menino de seis anos morre após ser atacado por abelhas

Uma fatalidade abalou moradores dos municípios de Sengés e Jaguariaíva na última segunda-feira (14) após um menino de seis anos morrer vítima de picadas de abelhas. A situação aconteceu em um bairro da zona rural que fica próximo a divisa dos dois municípios.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, a vítima foi identificada como Cristofer Yuti Silva, de seis anos de idade. A criança estava na zora rural de Jaguariaíva quando o incidente aconteceu. O menino chegou a ser socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e foi levado ao Hospital Carolina Lupion, mas infelizmente não resistiu e veio a óbito. Ele seria alérgico e teria sofrido uma parada cardiorrespiratória.

O menino era morador do município de Sengés e seu corpo foi sepultado nesta terça-feira (15) no cemitério da cidade. A morte causou forte comoção entre amigos e familiares da criança.