Jovem é atropelado por carreta na PR-092

Um acidente de trânsito do tipo atropelamento deixou um jovem ferido na noite do domingo (13). A situação foi registrada na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Arapoti, nos Campos Gerais.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 20h30 no perímetro urbano da rodovia. Conforme os relatos colhidos junto ao condutor da carreta Volvo FH 440, ele seguia pela rodovia quando foi surpreendido por uma pessoa que saiu do pátio do Auto Posto Hulk e entrou na frente do veículo.

Continua após a publicidade

Diante da situação, o caminhoneiro disse aos policiais que tentou desviar do pedestre, mas um dos reboques acabou atingindo a vítima. O jovem de 20 anos teve ferimentos leves. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.

A ocorrência mobilizou equipes do SAMU, PRE e concessionária que administra a rodovia.