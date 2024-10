Veja quem são os candidatos a prefeito e vereador eleitos em Siqueira Campos

No último domingo (06), cerca de 12 mil eleitores de Siqueira Campos foram às urnas para escolherem seus novos representantes dos poderes Executivo e Legislativo. Município registrou mais de 11 mil votos válidos.

O candidato Germano (PSD), e seu vice, Paulão, foram eleitos à prefeitura do município com 5.394 votos, o que equivale 45.72% dos votos válidos do município, que contou com 11.798 votos válidos, 469 votos nulos e 306 votos em branco.

Além disso, os eleitores escolheram os candidatos que irão compor a Câmara Municipal dos Vereadores, sendo eles, Cristiano do Açougue (PSD), Maurão (PSDB), Valmir Guimarães (PODE), Adriane Lemes (PSD), Polaco Leiteiro (PDT), Gean da Alemoa (PSB), Marquinhos da Água (PP), Anão da Nebulosa (PSB) e Elvis Correa (PSDB).

Os candidatos eleitos tomarão posse de seus devidos poderes a partir do dia primeiro de janeiro de 2025, quando o mandato começará oficialmente.