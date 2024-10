Calé Vidal vence eleição em Santana do Itararé com mais de dois mil votos

No último domingo (06), mais de três mil eleitores de Santana do Itararé foram às urnas para escolherem seus novos representantes do poder Executivo e Legislativo do município. Candidatos eleitos serão empossados a partir de janeiro de 2025, quando começará o mandato.

O candidato Calé Vidal, do PSD, e seu vice, Joás Michetti, foram eleitos com 2.191 votos, o que equivale a 55.68% dos votos válidos do município, que registrou um total de 3.935 votos válidos, 73 votos nulos e 48 votos em branco.

Além do novo representante Executivo, os eleitores tiveram a oportunidade de escolher seus novos representantes que irão compor a Câmara Municipal dos Vereadores. No geral, foram eleitos nove candidatos, que tomarão posse do cargo junto ao prefeito, em 2025.

Foram eleitos para vereadores os candidatos Brunão Mota (PSD), Anderson Izac (PT), Eder Silveira (PV), Naldo Motorista (PDT), Ismair Pedreiro (PT), Doutora Adriana (PDT), Matheus do Zé Vergilio (PSD), Telo do Venerado (UNIÃO) e Dairzinho (REDE).