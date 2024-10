Zelei (MDB) é eleito prefeito de Conselheiro Mairink; veja quem serão os vereadores

No último domingo (06), mais de dois mil eleitores de Conselheiro Mairink foram às urnas para escolher seus novos representantes do poder Executivo e Legislativo. Após uma eleição marcada por grande participação popular, o resultado final foi confirmado e o nome do prefeito e vereadores que irão compor a Câmara Municipal nos próximos quatro anos foi divulgada.

Continua após a publicidade

O candidato eleito à prefeitura de Conselheiro Mairink, Zelei (MDB) e seu vice, Natan Rosisca, foram eleitos com 1.435 votos, o que equivale a 52.16% dos votos válidos do município, que contou com 2.751 votos válidos, 76 votos nulos e 22 votos em branco.

Continua após a publicidade

Além disso, os eleitores tiveram a oportunidade de escolher os vereadores que irão representar o município. Portanto, foram eleitos os candidatos Marcio Cirilo (SOLIDARIEDADE), Nilson da Constrular (SOLIDARIEDADE), Dogrão (UNIÃO), Lele do Posto (MDB), Enfermeiro Dino (PP), Edna Pires (UNIÃO), Ageu Ferreira (MDB), Ataide (PSD) e Juninho Dutra (PL).

O mandato dos candidatos eleitos terá início a partir do dia primeiro de janeiro, quando serão oficialmente empossados para exercer seus devidos cargos.