Walcir Joaquim é eleito prefeito em Cambará; veja quem são os vereadores

No último domingo (06), mais de 12 mil eleitores de Cambará foram às urnas para escolher seus novos representantes na Prefeitura e na Câmara Municipal dos Vereadores. Com uma composição de nove vereadores, os cidadãos apresentaram suas escolhas e os candidatos foram eleitos.

O município, que teve 12.796 votos válidos, elegeu para prefeito o candidato Walcir Joaquim, do PSD, que obteve 7.008 votos, o que representa 54.77% dos votos válidos registrados no município.

Além de elegerem o novo representante do pode Executivo do município, os candidatos puderam escolher os vereadores que vão compor a Câmara Municipal dos Vereadores nos próximos quatro anos de mandato.

Entre os vereadores eleitos em Cambará estão, Marcio Albertini (PSD) com 871 votos, Walmir Joaquim (PSD) com 654 votos, Tetinha (PP) com 550 votos, Paulo Nunes Bacana (PL) com 472 votos, e Francisco Peres (PP) com 457 votos.

Os candidatos eleitos, tanto para representar o poder Executivo quanto Legislativo do município, devem ocupar suas vagas a partir do mês de janeiro de 2025, quando começa oficialmente o mandato.