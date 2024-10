Veja quem são os candidatos eleitos para vereador e prefeito em Carlópolis

Em Carlópolis, cidade com cerca de 15 mil habitantes, cerca de 10 mil eleitores foram às urnas para escolherem seus novos representantes do poder Legislativo e Executivo do município. Os eleitos deverão assumir seus cargos a partir de janeiro de 2025, quando serão oficialmente empossados.

A cidade, que contou com dois candidatos à prefeitura, elegeu Nilton Meira (PSD) e seu vice, Fabiano Barbosa, com um total de 5.795 votos, o que equivale a 66.40% dos votos válidos registrados no município.

Além de escolherem o novo representante do Executivo, os eleitores tiveram a oportunidade de escolherem seus novos representantes dentro da Câmara Municipal dos Vereadores, sendo eleitos os candidatos Emanuel Liuti (PSD), Luciano da Ambulância (UNIÃO), Simone Salles (PSD), Luiz Menezes (UNIÃO), Pezão (PL), Bruno Barber Shop (PP), Zezinho da Educação (PL), Galego do Pesqueiro (PSD) e Elton Hernandes (PSD).

No geral, o município registrou 9.307 votos, sendo considerados 8.683 votos válidos, 309 votos nulos e 315 votos em branco. Os novos representantes deverão assumir os cargos a partir do mês de janeiro, quando começa o mandato de 2025 à 2028.