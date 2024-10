Eleição acirrada em Abatiá elege Sônia Chaves como prefeita

No último domingo (06), mais de quatro mil eleitores de Abatiá foram às urnas para escolherem os seus novos representantes dentro da prefeitura de da Câmara Municipal dos Vereadores. Com uma composição de nove vereadores municipais, os eleitores apresentaram suas escolhas e os candidatos foram eleitos.

Com um percentual de 49.19% dos votos válidos do município, a candidata Sônia Chaves, do partido UNIÃO, venceu as eleições com 2.344 votos, o equivalente a 49.19% dos votos válidos. Sônia e Luciano Guimarães, seu vice, venceram as eleições por menos de 200 votos de diferença do segundo maior eleito, Manu Enfermeiro (MDB), que conquistou 45.46% dos votos.

Além da eleição da prefeita, os eleitores de Abatiá também escolheram os vereadores que ocuparão as cadeiras da Câmara Municipal durante o mandato de 2025. Os candidatos eleitos são Vissão do Posto (PP), Bruno Escarabel (PP), Naninho Gari (PODE), Chulé (MDB), Denes Leão da Ambulância (PODE), Jackson Gobo (MDB), Dô Saúde (MDB), Lincão (PP) e Rodrigão (UNIÃO).

O município obteve um registro total de 4.700 votos válidos, 88 votos nulos e 87 votos em branco. A posse do novo prefeito e dos vereadores ocorrerá no início do ano, quando os mandatos terão início oficial.