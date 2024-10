Vereador Marquito chega ao décimo mandato na Câmara de Jaguariaíva

No último domingo (06), eleitores de todo o país foram as urnas para escolher seus representantes para as prefeituras e Câmaras de Vereadores pelos próximos anos. No município de Jaguariaíva, um parlamentar chegou ao seu décimo mandato.

José Carlos Pessa Filho (PP), mais conhecido como “Marquito”, começou sua carreira política no município no final da década de 1980 quando foi eleito, em 1988, com 283 votos. Desde então, o parlamentar foi reeleito nos anos de 1992, 1996, 2000, 2008, 2012, 2016, 202 e 2024. Neste período, o vereador não se elegeu apenas nas eleições de 2004 onde conquistou 631 votos. Já o recorde de votos conquistados por Marquito foi em 2008 com 944 votos.

A trajetória do vereador na Câmara jaguariaivense é uma das maiores já registradas onde, terminando seu mandato que vai até 2028, Marquito irá completar a impressionante marca de 36 anos como vereador do município.

Com uma carreira política ativa em busca de defender os interesses do município, Marquito coleciona em sua trajetória parcerias, projetos e fiscalização do Executivo municipal, experiência esta que o parlamentar irá levar consigo pelos próximos quatro anos de mandato.