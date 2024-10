Veículos se envolvem em engavetamento na PR-092

Um acidente de trânsito do tipo engavetamento foi registrado na manhã desta segunda-feira (08) na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 08h30 na altura do km 307 da rodovia. Conforme os relatos colhidos pelos policiais, um Fiat Pálio e um GM Celta transitavam pela rodovia sentido Joaquim Távora quando acabaram se envolvendo na colisão.

Continua após a publicidade

Apesar do susto, felizmente nenhum dos motoristas ficaram feridos. Eles foram submetidos ao teste do etilômetro que resultou em zero para o consumo de álcool.

A PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.