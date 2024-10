Ednyra Godoy é eleita prefeita de Andirá; confira quem são os vereadores eleitos

No último domingo (06), cerca de 12 mil eleitores de Andirá, no Norte Pioneiro, compareceram às urnas para escolher seus novos representantes do poder Legislativo e Executivo, que estarão à frente das decisões municipais durante os próximos quatro anos.

Com quase 35% de preferência dos moradores, Andirá escolheu Ednyra Godoy Ferreira, do PSD, como próxima prefeita para o mandato de 2025 a 2028. A candidata obteve 34% dos votos válidos, o que equivale a 4.280 votos, em uma disputa com outros quatro concorrentes. O vice-prefeito eleito é Sérgio Osório Resende, o Xula, da coligação “Andirá Não Pode Parar”.

Além da prefeita, os nove vereadores eleitos que ocuparão as cadeiras da Câmara Municipal no mandato de 2025, são o Professor Wagner Calixto (PL), Lú Faeda dos Animais (DC), Eliana Toneto (PDT), Gilmarzinho Ingazão (PSD), Professor Guilherme Ferrari (PDT), Zé do Carmo (DC), Neto Mitrovini (AVANTE), Chibata (REPUBLICANOS) e Heber Camargo (PSD).

A nova composição da Câmara Municipal e da prefeitura tomará posse dos poderes a partir do dia primeiro de janeiro de 2025, quando serão oficialmente empossados.