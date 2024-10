Conheça os prefeitos eleitos nos municípios do Norte Pioneiro

As Eleições Municipais de 2024 no Norte Pioneiro do Paraná trouxeram um cenário de equilíbrio entre renovação e continuidade. No último domingo (6), os eleitores foram às urnas para eleger prefeitos, vices e vereadores, em uma disputa marcada por expectativas e algumas vitórias apertadas.

Em Wenceslau Braz, a eleição foi decidida por uma margem estreita, com Luiz Carlos Vidal, o Polaco da Saúde (PSB), derrotando o atual prefeito Athayde Ferreira dos Santos Junior (Taidinho, PSD) por apenas 181 votos. Polaco assumirá o cargo ao lado de Rick, seu vice, a partir de janeiro de 2025.

Abatiá também viveu um momento importante com a eleição de Sônia Chaves (UNIÃO), que conquistou 49,19% dos votos, somando 2.334 votos. Sônia governará ao lado de Luciano Guimarães. Já em Arapoti, a população optou pela continuidade, reelegendo o atual prefeito Irani Barros (PSD) com 63,15% dos votos, o que representa uma vitória confortável sobre sua adversária Nerilda Penna (PP). Irani terá Potinho como vice.

Em Andirá, Ednyra Godoy Ferreira (PSD) foi eleita prefeita com 34,48% dos votos, um total de 4.280 votos, e Sérgio Osório Resende será seu vice. Na pequena Barra do Jacaré, a eleição foi decidida por apenas dois votos. Fabiano Zanatta (PDT) venceu Edão (PP) e, ao lado de seu vice Neguinho, comandará a prefeitura nos próximos quatro anos.

Em Carlópolis, Nilton Meira (PSD) obteve uma vitória expressiva com 66,4% dos votos, praticamente o dobro de seu concorrente, Marcílio (PL). Seu vice será Fabiano Barbosa. Em Cambará, Walcir Joaquim (PSD) também teve uma boa margem, com 54,77% dos votos, totalizando 7.008 votos. Gil dos Anjos foi eleito vice-prefeito.

Figueira terá Valdecir Garcia (PP) como prefeito, que conquistou 48,16% dos votos, ao lado de Andre Godoi como vice. Em Guapirama, Pedro Banzé e seu vice Sandro (PP) foram eleitos com 65,59% dos votos, refletindo uma vitória tranquila.

No município de Ibaiti, Betão (PP) foi eleito com 59,35% dos votos, somando quase 10 mil votos. Sua vice será Vera da Vila Guay. Em Jaboti, Regis Willian e sua vice, Lucia Helena, foram eleitos com 61,58%, o que equivale a 2.372 votos.

Marcelo Paralhes (PSD) foi eleito prefeito de Jacarezinho com uma vitória esmagadora, conquistando 84,43% dos votos, um total de 17.763. Em Japira, Hariel Fogaça venceu com 52,38% dos votos, e em Joaquim Távora, Gelson Mansur Nassar (PSDB) foi eleito com 53,66% dos votos.

Em Jaguariaíva, Juca Sloboda (PSD) foi eleito com 54,48% dos votos, totalizando 11.129. Em Pinhalão, Luiz Eduardo (UNIÃO) e seu vice Paulo Paulino venceram com 58,42%. No município de Ribeirão Claro, Lisandro Baggio (UNIÃO) foi eleito com 54,19% dos votos, ao lado de Edinho do Açougue como vice. Em Ribeirão do Pinhal, Dartagnan (PP) conquistou cerca de 55% dos votos, elegendo-se prefeito ao lado de seu vice Rodrigo Power Point.

Salto do Itararé elegeu Claudeci e seu vice Minerinho (REPUBLICANOS) com 49% dos votos. Santana do Itararé escolheu Calé Vidal (PSD), com 55,68% dos votos, e seu vice Joás Michetti. Santo Antônio da Platina terá Gil Martins (REPUBLICANOS) como prefeito, eleito com 46,93% dos votos, totalizando 11.014. São José da Boa Vista optou pela permanência do atual prefeito Doutor Zezinho, que recebeu 42,72% dos votos.

Em Siqueira Campos, Germano (PSD) e seu vice Paulão foram eleitos com 45,72% dos votos. Tomazina, por sua vez, elegeu Cezar (MDB) com uma vitória expressiva de 69% dos votos, um total de 3.789.

As eleições de 2024 no Norte Pioneiro trouxeram uma mescla de renovação e continuidade, com novos prefeitos assumindo o compromisso de trabalhar pela inovação e melhoria dos serviços públicos. Nos próximos quatro anos, a população acompanhará de perto as ações desses gestores, na esperança de um desenvolvimento maior e melhores condições de vida para todos.