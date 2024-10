Folha Extra encerra cobertura do Projeto Eleições 2024 com balanço positivo e engajamento recorde nas redes

Após três meses intensos de trabalho, a Folha Extra finalizou o Projeto Eleições 2024 com um saldo altamente positivo. Foram 27 entrevistas realizadas com os candidatos de 10 cidades do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais, levando informações relevantes e de qualidade a eleitores e simpatizantes de cada município. A série de podcasts, transmitidos ao vivo diretamente do Estúdio Folha, não apenas contribuiu para a democratização do voto consciente, mas também consolidou a posição da Folha Extra como um veículo de credibilidade, seriedade e compromisso com a população.

O diferencial das entrevistas deste ano, idealizadas e apresentadas por Oliveira Júnior, foi a abordagem descontraída e aprofundada. Os bate-papos não se limitaram apenas a discussões políticas e planos de governo, mas exploraram o lado humano dos candidatos, suas motivações, histórias e até mesmo situações inusitadas. A proposta era ir além das promessas e conhecer a essência de quem busca liderar os destinos de nossas cidades.

"Quis trazer algo mais íntimo, que o eleitor pudesse ver o lado humano do candidato. Claro que teve momentos mais calorosos e confrontos, principalmente em municípios onde as disputas foram mais acirradas, como Wenceslau Braz e Santana do Itararé, mas isso faz parte da democracia e do processo eleitoral", comenta Oliveira Júnior.

Momentos marcantes, como trocas de acusações e embates diretos, refletiram as tensões das campanhas, que em algumas cidades chegaram a um nível mais agressivo. Contudo, a Folha Extra manteve o compromisso de mediar os diálogos de forma ética e equilibrada, assegurando que todas as vozes fossem ouvidas e respeitadas.

As entrevistas também proporcionaram aos candidatos a oportunidade de conhecer a estrutura da Folha Extra, apresentando-se não só aos eleitores, mas também às suas equipes e assessores, que tiveram um contato mais próximo com o trabalho realizado pelo jornal. "Foi uma experiência enriquecedora tanto para eles quanto para nós. Cada candidato trouxe suas ideias e suas equipes trouxeram uma energia única para o estúdio e para cada entrevista", ressalta Oliveira Júnior.

Com uma audiência que superou 100 mil visualizações nos canais do Facebook e YouTube da Folha Extra, o projeto alcançou um engajamento histórico. Isso demonstra o quanto a população valoriza e busca se informar por meio de veículos de confiança, especialmente em um período de tantas incertezas e disputas políticas. "Acredito que o papel da imprensa é fundamental para promover um debate saudável e democrático. E, pelo retorno que tivemos, é evidente que conseguimos cumprir esse papel com êxito", finaliza o apresentador e diretor do projeto.

O Projeto Eleições 2024 se encerra com a sensação de dever cumprido, mas também deixa como legado um espaço para o diálogo e a transparência, algo essencial em tempos de polarização. Mais do que entrevistas, cada conversa foi uma contribuição para o fortalecimento da nossa democracia regional.