Colisão entre carro e caminhonete deixa feridos na PR-092

Um acidente de trânsito registrado no início da noite do sábado (05) deixou sete pessoas feridas na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Arapoti, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 18h00 e envolveu um automóvel VW/Gol e uma pick-up GM/Montana, ambos com placas de Wenceslau Braz.

Segundo os relatos colhidos pelos policiais, o Gol seguia no sentido Wenceslau Braz a Arapoti quando, próximo a Calógeras, acabou se envolvendo em uma colisão com a caminhonete que fazia uma conversão a esquerda. Com a violência do impacto, a pick-up ainda foi arremessada contra uma árvore as margens da rodovia.

No Gol, estavam a condutora, uma mulher de 34 anos, e como passageiros uma mulher de 67 anos, uma adolescente de 15 anos e duas crianças de seis e três anos. Já na Monatana, estavam um homem de 67 anos e uma mulher de 41 anos. Todos tiveram ferimentos, foram socorridos e encaminhados ao hospital para receber atendimento médico.

As equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), da concessionária que administra o trecho e da PRE estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.