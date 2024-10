Em último PodCast; Fernandão e Marcio Junior firmam compromisso de resolver problemas em Siqueira Campos

Nesta quarta-feira (02), foi ao ar o último programa do PodCast do 40 onde os candidatos à prefeitura de Siqueira Campos, Fernando Teixeira (PSB) e Márcio Junior (REPUBLICANOS), apresentaram suas propostas para resolver os principais problemas que vem afetando a população de Siqueira Campos nos últimos anos.

Em um bate papo descontraído e com muita informação, o candidato a prefeito Fernando Teixeira e seu vice, Márcio Junior falaram um pouco sobre sua experiência na vida pública. “Fernandão”, como é popularmente conhecido, é formado em geografia e, além de atuar na Polícia Civil, também é vereador do município e já foi presidente da Casa de Leis. Já o vice Márcio Júnior, também tem longa experiência na vida pública onde atua como servidor público do Estado na área da Educação. Assim como seu colega de chapa, Márcio também é vereador e já foi presidente da Câmara.

O que mais chama a atenção nas propostas da dupla siqueirense é o foco na simplicidade de resolver problemas básicos e humildade para estar cara a cara com o cidadão. “Durante a nossa campanha, colocamos o pé na estrada e fomos ouvir diretamente da população quais são os principais problemas que vem sendo enfrentados no município. O fato de ser vereador ajuda, pois as pessoas também nos procuram para relatar estes problemas”, destacou Márcio Junior.

Já o candidato a chefe do Executivo destacou que quer promover uma gestão onde a prefeitura vai estar de portas abertas para população. “Ser prefeito não é um título, não é algo que lhe de direito de se esconder ou achar que é melhor do que as pessoas. Queremos promover uma gestão diferenciada onde a prefeitura vai estar aberta a população e, não só isso, mas também dando liberdade para os servidores desenvolverem suas funções, sem perseguição. Vamos montar uma equipe de qualidade e trabalhar de perto com o povo”, comentou Fernando.

Durante a Live que foi transmitida ao vivo dos estúdios da Folha Extra, os internautas participaram apontando os principais problemas existentes hoje na cidade como, por exemplo, na área da Saúde, Educação, Infraestrutura entre outros setores. “Por onde andamos encontramos pessoas com vários problemas. Falta remédio na farmacinha, falta lanche para os alunos, falta material na escola, encontramos ruas sujas com buracos e calçadas abandonadas, além das estradas rurais que se encontram em uma situação precária. Outra questão também é a falta de água constante que atrapalha a vida dos siqueirenses”, destacou Márcio Junior.

Em suas falas, o candidato a prefeito destacou algo importante que é “trabalhar para resolver os problemas e garantir os direitos básicos da população”. “É claro que vamos buscar grandes investimentos para o município, como já fizemos como vereadores com recursos na casa de R$ 10 milhões. Porém, nós temos o compromisso de resolver os problemas básicos da população que é uma educação de qualidade, uma cidade mais limpa, conservação das estradas rurais e representar o povo junto a Sanepar, Copel ou qualquer outra empresa que preste serviços no município. Vamos primeiro resolver os problemas e garantir os direitos básicos para dar qualidade de vida as pessoas, pois é isso que mais importa”, disse Fernando Teixeira.

A Live está disponível na íntegra no perfil oficial dos dois candidatos no Facebook onde a população que não pode acompanhar o programa ao vivo pode conhecer melhor as propostas dos dois candidatos em busca do desenvolvimento do município e promoção de uma vida melhor para os siqueirenses.