Folha vai cobrir ao vivo apuração dos votos nas eleições de domingo

No próximo domingo (06), a Folha Extra irá transmitir ao vivo os resultados das eleições municipais das principais cidades do Norte Pioneiro e região, como Jaguariaíva, Arapoti e Sengés, nos Campos Gerais. A transmissão terá início às 17h30 e se estenderá até o término da contagem dos votos. Além da cobertura, a transmissão contará com atualizações das últimas notícias da região e sorteios de brindes exclusivos para quem seguir as redes sociais da Folha.

Continua após a publicidade

A expectativa para o próximo domingo é alta. A ansiedade e o entusiasmo para conhecer os novos líderes executivos da região estão à flor da pele, e a Folha Extra já está se preparando para levar ao seu público as principais informações sobre os resultados das Eleições Municipais de 2024, acompanhando a apuração dos votos até o término da contagem nas cidades pré-selecionadas.

Continua após a publicidade

Durante a transmissão ao vivo, a Folha estará atualizando os resultados em tempo real, com análises, comentários e apurações baseadas nas informações divulgadas diretamente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A cobertura oferecerá ao público uma visão completa do cenário político da região, destacando as disputas mais acirradas.

A Folha promete uma programação dinâmica e interativa durante a transmissão, com momentos de interação com o público, analisando os dados conforme e apuração avança e atualizando a população sobre as últimas e mais importantes notícias publicadas no Portal da Folha Extra.

Os interessados em participar da transmissão poderão acompanhar a live nas redes de transmissão da Folha Extra, através do canal do YouTube, Estúdio Folha, ou pela página do Facebook, Folha Extra.

Como um atrativo especial para o público, a Folha Extra realizará, durante a live, sorteios de brindes exclusivos. Os prêmios serão destinados somente àqueles que estiverem cumprindo as condições estipuladas, sendo elas, seguir a Folha Extra no Instagram e no Facebook, além de estar inscrito no canal do YouTube.