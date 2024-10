Governo volta atrás e cancela Lei Seca no Paraná durante as eleições

Em uma reviravolta nas diretrizes de segurança para o próximo domingo (06), a Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp) decidiu cancelar a Lei Seca durante as eleições municipais. A nova resolução, publicada na tarde desta quarta-feira (2), permite a venda, consumo e compra de bebidas alcoólicas, após intensas publicações com representantes do setor gastronômico, incluindo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e a Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar).

Inicialmente, a Sesp havia divulgado uma ordem que proibia o consumo de bebidas alcoólicas entre as 08h00 e as 18h00 do dia da eleição, seguindo uma prática comum para evitar conflitos e garantir a segurança nas votações. No entanto, a pressão do setor foi forte, e a decisão foi rapidamente reconsiderada.

O secretário estadual de Segurança Pública, Hudson Teixeira, justificou a revogação da concessão em uma coletiva de imprensa, enfatizando a importância de considerar a situação econômica dos bares e restaurantes, que enfrentam dificuldades devido à pandemia e à crise econômica.

“Estaremos atentos aos locais onde efetivamente não pode haver o consumo de bebida alcoólica, como postos de combustíveis. Teremos operações de trânsito, mas vimos a necessidade de revogar, considerando até a economia. Conversamos com o governador hoje e ele, no ato de sensibilidade, pediu pra que revíssemos essa condição, e é isso que estamos fazendo agora”, declarou Teixeira.

A decisão reflete um entendimento mais amplo sobre o impacto que a Lei Seca teria na indústria de alimentos e bebidas, que se tornou um setor crítico para a economia local. Durante a pandemia, muitos estabelecimentos enfrentaram fechamentos e restrições severas, o que comprometeu suas finanças e a manutenção de empregos.

O presidente da Abrabar, Fábio Aguayo, expressou arrependimento e gratidão pela decisão do governo, afirmando que a manutenção da Lei Seca teria um efeito devastador nas finanças do setor. “Nesse momento, qualquer centavo faz diferença em nossa caixa, seja vendendo a água, a cerveja ou o drink. As pessoas não vão para o bar somente para beber; vão para curtir, relaxar. Não será o bar que será o problema”, comentou Aguayo.

Os proprietários de bares e restaurantes celebraram a decisão, confirmando que o consumo de bebidas alcoólicas é parte integrante da experiência de socialização. Muitos estabelecimentos já se preparavam para receber clientes no dia das eleições, com promoções e eventos especiais, antecipando uma oportunidade de aumentar as vendas em um dia que, de outra forma, teria sido desolador.

Apesar do cancelamento da Lei Seca, o Sesp garantiu que haverá um reforço na segurança pública durante as eleições. O policiamento será intensificado nas áreas onde há consumo de bebidas alcoólicas, evitando excessos e garantindo a segurança de todos os participantes. As operações de trânsito serão realizadas para coibir possíveis infrações e promover a ordem nas ruas.

A decisão de cancelar a Lei Seca pode ser vista como um teste para a capacidade do governo em equilibrar a segurança pública e as necessidades econômicas em tempos de eleições. O Paraná se juntou a outros estados que já flexibilizaram suas regras para permitir o consumo de bebidas alcoólicas durante as eleições, refletindo uma tendência de adaptação às demandas econômicas do setor.

Com uma nova resolução, os eleitores paranaenses poderão desfrutar de um dia de eleições com mais liberdade, permitindo que as pessoas se reúnam, celebrem e exerçam seu direito de voto em um ambiente mais descontraído. A medida, no entanto, vem acompanhada de uma responsabilidade partilhada entre o governo e a sociedade para garantir que a festividade não se transforme em tumulto, mantendo a integridade e a segurança do processo eleitoral.