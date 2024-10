Atleta de Siqueira Campos está entre as três melhores karatecas do Paraná

No último domingo (29), em São José dos Pinhais, a jovem Alice Mello, de Siqueira Campos, foi um dos principais destaques do Campeonato Paranaense de Karatê sub-21. Mostrando toda sua habilidade e determinação na competição, Alice foi classificada como uma das três melhores atletas do Paraná.

A história de Alice, marcada por curiosidade e superação, começou há pouco tempo, mas já rendeu resultados impressionantes, colocando-a entre as melhores do estado e a transformando em uma fonte de inspiração para muitos jovens da comunidade.

A jornada de Alice, começou bem diferente da história de outros atletas, que iniciam no mundo das competições por influência familiar ou porque nasceu com aquilo no sangue. Entre os 16 e 17 anos de idade, Alice decidiu se aventurar na prática marcial simplesmente por curiosidade.

“Eu queria entender por que as pessoas gostavam tanto do Karatê. Quando comecei a treinar, percebi que era mais do que eu imaginava. Com o passar do tempo, fui me apaixonando pelo esporte e hoje, estou entre as melhores atletas do estado”, comentou a atleta.

O início da carreira foi algo diferente para a família. “Meus pais se assustaram quando comecei a treinar e gostar do esporte. Sempre fui muito na minha e, eu estar praticando um esporte que envolve luta não foi algo sequer pensado por eles, mas desde que comecei, eles sempre me apoiaram, incondicionalmente”, acrescentou.

Para o pai, Flávio Mello, a emoção é indescritível em acompanhar o desenvolvimento da filha. “Para nós foi uma surpresa quando ela decidiu entrar no mundo das lutas. Hoje ela já ganhou muitas medalhas, tenho um orgulho imenso por ela. Para mim ela é uma grande guerreira. Eu a chamo de Fênix em casa, porque sei como ela se superou na vida”, confessa Flávio emocionado.

Alice recebeu a medalha de bronze em todas as categorias que disputou. Foto: Arquivo Pessoal

No Campeonato Paranaense, Alice competiu nas categorias kata e kumite sub-21, enfrentando adversárias de alto nível. Porém, com dedicação e persistência, Alice conquistou medalha de bronze em ambas as categorias, sendo classificada entre as três melhores atletas de karatê do Paraná. “Estou simplesmente emocionada. Me sinto muito orgulhosa por conseguir esse resultado na competição”, afirma a atleta, sorridente após a premiação.

“Foi muito corrido, assim que chegamos no ginásio já chamaram minha categoria de kata, fui me arrumar e comecei a me aquecer no tatame, e foi a mesma coisa com o kumite que fui chamada pouco tempo depois

Nesse momento de aquecimento, acabo pensando bastante nos detalhes que eu estava melhorando e tentando ficar o mais tranquila possível”, relata Alice.

A classificação garantiu o alto astral e aumentou as expectativas da atleta. “No pódio me senti muito orgulhosa, e ao mesmo tempo confiante e com muitas expectativas para o próximo paranaense, me senti grata pelo apoio dos meus pais e da minha academia”, afirmou.

Além do seu desempenho no Campeonato Paranaense, Alice também conquistou medalhas em outras competições, de nível estadual e nacional. “Conquistei diversas medalhas nesses dois anos. No Paranaense, já peguei o pódio algumas vezes, em terceiro e segundo lugar. Também consegui um desempenho ótimo no Campeonato Brasileiro no estilo Wado Kai, sendo finalista entre as três melhores da competição”, comenta a jovem.

Após sua atuação de destaque no Campeonato Paranaense e suas conquistas no Campeonato Brasileiro, Alice se qualifica para competições nacionais, onde pretende continuar sua trajetória de sucesso. "Estou muito animada para os próximos desafios. Quero continuar me esforçando e buscando sempre o meu melhor", revelou.