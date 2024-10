Governo investe R$ 10 milhões e inaugura novo Colégio Estadual no Paraná

Na terça-feira (1º), o governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou o Colégio Estadual Vilson Miranda, em Mauá da Serra, no Vale do Ivaí. A nova unidade educacional é a segunda da cidade, que agora conta com duas escolas estaduais divididas pela BR-376. O investimento total na construção foi de R$ 10 milhões, realizado por meio do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar).

Durante a cerimônia, Ratinho Junior enfatizou a importância da nova escola para o ensino público no município, atendendo a uma demanda que se arrasta desde 2011. “Estamos entregando uma escola novinha para Mauá da Serra, com ar-condicionado instalado em todas as salas de aula. É o Paraná com a melhor educação do Brasil, trazendo o que há de melhor tanto na estrutura física quanto na parte pedagógica”, afirmou o governador.

Com a população estimada em 9.383 habitantes, conforme o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Mauá da Serra contava com apenas um colégio estadual, o João Plath, que abriga cerca de 1.400 alunos. A nova unidade irá atender 240 estudantes, oferecendo ensino integral durante o dia nas modalidades de ensino fundamental e médio, além de Educação de Jovens e Adultos (EJA) no período noturno.

A infraestrutura do Colégio Estadual Vilson Miranda inclui oito salas de aula equipadas com ar-condicionado, uma cozinha, um refeitório, laboratórios, uma quadra poliesportiva coberta, pátio, estacionamento e espaços administrativos, totalizando uma área construída de 2.834,45 m². O colégio também garante acessibilidade, com rampas de acesso, elevador e piso tátil.

O secretário estadual da Educação, Roni Miranda, destacou que a nova escola foi projetada para atender adequadamente os estudantes e contribuir para seu desenvolvimento educacional. “Era um desejo da população ter um colégio estadual com essa infraestrutura. O Paraná, que tem a melhor educação do Brasil, também entrega a melhor infraestrutura do País”, afirmou.

A diretora Rosângela Cilene Ferreira destacou que a nova estrutura permitirá que os alunos tenham acesso a uma formação completa, incluindo atividades extras no contraturno, como educação financeira, empreendedorismo, robótica e protagonismo juvenil.

A segurança dos alunos também foi um ponto abordado, considerando os riscos enfrentados pelos estudantes que atravessavam a BR-376 para chegar à escola. Com a inauguração do novo colégio, espera-se uma redução significativa desses riscos. As matrículas para os estudantes devem começar nos próximos dias, juntamente com as demais instituições estaduais do Paraná.