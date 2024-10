Nota de Repúdio

A Associação dos Jornais e Portais do Paraná - ADIPR, vem a público repudiar veementemente o violento ataque ocorrido na última quinta-feira (26), no Distrito do Socavão, município de Castro, onde funcionário do jornal Página Um News, foi covardemente recebido a tiros durante a distribuição dos exemplares do jornal.

Mais do que um ataque físico, este episódio representa uma investida covarde contra o direito do cidadão de acessar a informação. A liberdade de imprensa não pode ser calada, e continuaremos firmes em nossa missão de garantir que a informação chegue livremente a todas as camadas da sociedade.

Associação dos Jornais e Portais do Paraná - ADIPR