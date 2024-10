Na reta final, Eleições 2024 agitam as redes sociais e grupos do Whatsapp

As eleições 2024 estão na reta final para realização do primeiro turno que acontece no domingo (06). Se nos últimos dias as coisas estavam mais tranquilas entre candidatos e eleitores, agora os debates estão cada vez mais acalorados nas redes sociais e grupos do Whatsapp.

Nas redes sociais, uma das situações que mais vem acontecendo é a de candidatos que utilizam este recurso para apresentar suas propostas aos eleitores. Além disso, há também os casos daquelas “trocas de farpas” onde os adversários políticos atacam uns aos outros.

Já nos grupos do Whatsapp as confusões seguem rolando solto em vários municípios. Infelizmente, as discussões não seguem em alta e o foco nas propostas em baixa. Isso ocorre geralmente porque os eleitores, e até mesmo alguns candidatos, acabam partindo para discussões e interesses pessoais deixando de lado o que realmente importa, o futuro de suas cidades.

Além de não levar a lugar nenhum, as intrigas também podem culminar em processos. Afinal, apesar do que muitas pessoas podem achar, a internet não é uma terra sem lei.