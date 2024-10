UEM abre inscrições para Vestibular de Verão e PAS 2024 com novas opções de cursos

Estão abertas as inscrições para o Vestibular de Verão e o Processo de Avaliação Seriada (PAS) 2024 da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Os vestibulandos podem efetuar inscrição por meio do site da Comissão do Vestibular Unificado (CVU) ou do App Vestibular UEM, até o dia 5 de novembro.

Para se inscrever, basta acessar o site ou o aplicativo, selecionar o concurso desejado e prosseguir com o preenchimento do formulário de inscrição. Mais orientações estão disponíveis nos editais de abertura dos concursos e nos manuais do candidato do Vestibular de Verão e do PAS 2024, publicados nesta terça-feira (1º) pela CVU.

Em ambos os processos seletivos, o prazo para pagamento da taxa de inscrição vai até 7 de novembro. O período para solicitação de isenção da taxa, também aberto nesta terça-feira (1º), se estende até o dia 10 de outubro - podem solicitar o não pagamento da taxa de inscrição candidatos regularmente registrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e membros de famílias com renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa.

Já a divulgação do edital com a relação de inscrições homologadas e não homologadas ocorre a partir de 12 de novembro.

Ao todo, os processos somam 1.266 vagas para mais de 70 cursos de graduação presenciais e gratuitos da UEM, distribuídos entre o câmpus sede, em Maringá, e outros cinco câmpus regionais da instituição - Cianorte, Cidade Gaúcha, Goioerê, Ivaiporã e Umuarama. Ambos os concursos preveem o ingresso dos aprovados em março do ano que vem, quando o calendário acadêmico da UEM voltará a coincidir com o calendário civil.

Outra novidade é que tanto Vestibular de Verão quanto PAS ofertam vagas para cinco novos cursos de graduação da UEM - Engenharia Têxtil e Serviço Social, no câmpus de Maringá; e Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Computação e Tecnologia em Gastronomia, no Câmpus Regional de Umuarama (CAU). Recém-aprovadas, as novas graduações receberão estudantes pela primeira vez.

As provas do PAS serão aplicadas em 1º de dezembro, em Maringá e em mais dez cidades paranaenses – Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Goioerê, Ivaiporã, Loanda, Londrina, Paranavaí e Umuarama.

Participam do PAS estudantes de ensino médio de escolas públicas ou privadas cadastradas junto à UEM. A avaliação ocorre de forma seriada: ao final de cada ano do ensino médio, os estudantes realizam uma prova que contempla conteúdos específicos da série em que estão matriculados. O desempenho obtido em cada prova é acumulado e determina o escore final do estudante no processo.

Neste ano, os candidatos à terceira etapa do PAS concorrem a 374 oportunidades de ingresso – 209 para ampla concorrência e 165 via política de cotas sociais, para negros e para Pessoas com Deficiência (PcD).

O Vestibular de Verão 2024 oferta 892 vagas de graduação – 489 para ampla concorrência e 403 destinadas às cotas. A prova está marcada para 12 de janeiro de 2025, com aplicações nas cidades de Maringá, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Curitiba, Goioerê, Ivaiporã, Paranavaí, Ponta Grossa e Umuarama.

Para o vestibular, seguem válidas as mudanças promovidas pela CVU no ano passado. A principal delas foi a eliminação da prova de conhecimentos específicos, para que cada candidato possa se inscrever em até três opções de cursos diferentes - os cursos escolhidos não precisam ser de uma mesma área.

Outras alterações dizem respeito à pontuação da prova. A redação passou a valer 120 pontos, e alguns itens que zeravam a redação foram retirados. Além disso, o candidato que não pontuar nas questões objetivas ainda assim terá seu texto avaliado. A desclassificação automática só ocorrerá em caso de falta ou nota zero na redação.

Mais informações sobre ambos os concursos estão disponíveis nos sites do Vestibular de Verão e do PAS, bem como no App Vestibular UEM. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a CVU pelo telefone e WhatsApp (44) 3011-5705 ou pelos endereços de e-mail [email protected] e [email protected].