Polícia recupera carro furtado após flagrar motorista sem cinto de segurança

Uma mulher foi detida ao ser flagrada conduzindo um automóvel furtado. A ocorrência foi registrada na tarde do domingo (29) durante operação da Polícia Rodoviária Estadual na rodovia PR-092, trecho que passa por Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela PRE, os agentes realizavam uma operação de combate a embriaguez no volante quando avistaram um automóvel VW/Gol cujo a condutora estava sem o cinto de segurança. Com isso, a equipe realizou a abordagem do veículo e, ao consultar os documentos, foi constatado que havia um alerta de furto registrado no dia 03 de julho deste ano.

Continua após a publicidade

Frente aos fatos, a condutora foi presa por receptação e encaminhada a delegacia da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina juntamente com o veículo apreendido para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.