Homem morre em acidente após tentar matar ex-esposa com golpe de machado

Um homem morreu após se envolver em um acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira (27) em Imbituva, interior do Paraná. A situação aconteceu após o indivíduo ter agredido a ex-esposa com um machado.

De acordo com as informações da PM, o casal se separou há algum tempo, mas continuavam morando na mesma residência. Nesta data, o homem desferiu um golpe de machado contra a cabeça da mulher que conseguiu se defender utilizando o braço. Não satisfeito, o suspeito ainda golpeou a mulher com uma faca.

A vítima conseguiu se desvencilhar do suspeito e fugiu para casa de uma vizinha que a levou ao Pronto Socorro para receber atendimento médico devido as lesões causadas durante o ataque. Em depoimento a polícia, a vítima disse que o ex-marido lhe atacou por ciúmes após ela pedir para ele sair da cas.

No momento em que os policiais colhiam o depoimento da mulher, receberam a informação de que o homem havia se envolvido em um acidente de trânsito na BR-373 onde bateu o carro de frente com um caminhão e morreu no local.