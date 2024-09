Amunorpi participa de reunião da Associação dos Municípios do Paraná

A Secretária Executiva da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, Michelli Naide Garcia, participou de um encontro esta semana com representantes de associações municipais do Estado, organizado pela Associação dos Municípios do Paraná (AMP). O evento contou com a presença do presidente da AMP e secretário-geral da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Edimar Santos, prefeito de Santa Cecília do Pavão.

Continua após a publicidade

Durante o encontro, Edimar Santos anunciou que a AMP realizará uma caravana por todas as regiões do Paraná a partir da segunda quinzena de outubro. O objetivo principal da caravana é fornecer orientações aos prefeitos e prefeitas em exercício sobre o Pro-Gov e as prestações de contas de final de mandato. Além disso, a iniciativa busca promover a aproximação com os futuros gestores, que serão eleitos em 6 de outubro e tomarão posse em 1º de janeiro de 2025.

Continua após a publicidade

“Ao longo da caravana, queremos receber bem os novos gestores e orientar os atuais. O foco principal será o Pro-Gov, que altera a forma de prestação de contas dos municípios. Também discutiremos temas regionais, mostrando a luta da AMP e da CNM em defesa dos municípios”, afirmou Edimar Santos.

Ele também ressaltou a importância da troca de informações entre as associações, destacando algumas conquistas da AMP, como a ampliação dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), o pagamento das dívidas da associação, o programa AMP-Itaipu 4.0, que oferece quatro pós-graduações gratuitas a servidores municipais, e a construção da nova sede da AMP.

A caravana promete ser uma oportunidade para fortalecer a colaboração entre os municípios e facilitar a transição entre os atuais e novos gestores, promovendo um diálogo aberto sobre os desafios e as soluções para a administração municipal no Paraná.