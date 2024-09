Folha Extra e OAB cancelam oficialmente debates eleitorais

A Folha Extra, em parceria com a OAB, Subseção de Wenceslau Braz, vem por meio deste informar o cancelamento oficial de todos os debates eleitorais que seriam realizados como parte do projeto Eleições 2024. Essa decisão foi tomada após um levantamento detalhado sobre as condições em que os debates ocorreriam, revelando preocupações que comprometem a integridade e a seriedade do processo.

Cabe ressaltar que os organizadores são instituições totalmente apartidárias e democráticas que visam o bem comum, em especial, a paz nos debates. Gerou grande preocupação a forma como estão sendo colocados os termos dos debates juntos aos grupos políticos, maculando inclusive a imagem dos organizadores e também dos membros da Comissão de Direito Eleitoral da OAB que primaram para que os debates acontecessem de forma tranquila, igualitária, com seriedade e serenidade.

É importante esclarecer que a decisão de cancelar os debates não se justifica, em hipótese alguma, por favorecimento a qualquer candidatura, uma vez que mesmos são organizados por livre e espontânea iniciativa dos órgãos promotores, não havendo nenhuma legislação vigente que obrigue a sua realização. O intuito dos debates, portanto, era permitir que os candidatos pudessem apresentar as suas propostas à comunidade.

No entanto, percebeu-se que o evento tem instigado ataques indevidos entre aos candidatos, e até mesmo em face dos seus promotores, gerando antecipadamente clima de discórdia, desviando o foco dos verdadeiros interesses da sociedade e dos eleitores. Além disso, há o risco de propagação de acusações que não correspondem ao espírito de seriedade e democracia que tanto a Folha Extra quanto a OAB prezam.

O cancelamento inclui os debates programados para São José da Boa Vista, Santana do Itararé e Wenceslau Braz, além dos que já haviam sido cancelados por falta de confirmações do número de candidatos suficientes, conforme previsto em regulamento, nas cidades de Arapoti, Siqueira Campos e Tomazina.

Não bastasse, o alto custo relacionado à logística e à segurança, necessárias para a realização dos debates, aliados aos comentários alusivos de violência e depredação, agravado pela falta de confirmação de presença da maioria dos candidatos e convidados em tempo hábil, inviabiliza a realização do evento, dentro do planejado.

Por fim, no sentido de evitar maiores transtornos aos candidatos e ao público, os organizadores, tomaram a decisão de cancelar o projeto e todos os possíveis debates que seriam realizados nestas eleições de 2024.

Agradecemos a compreensão de todos e reiteramos o nosso compromisso com a promoção de um processo democrático, sério e respeitoso.

Atenciosamente,

Folha Extra e OAB - Subseção Wenceslau Braz - Paraná

Clique aqui para ver o documento "Comunicado de cancelamento dos debates Eleições 2024.pdf"