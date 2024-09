Beneficiários do Bolsa Família gastam R$ 3 bilhões com o “Tigrinho” em um mês

As casas de apostas, conhecidas popularmente como “Jogo do Tigrinho”, estão cada vez mais populares entre os brasileiros, independente da sua classe social. Conforme relatório divulgado na terça-feira (23) pelo Banco Central, apenas os beneficiários do Bolsa Família destinaram a estes jogos mais de R$ 3 bilhões em agosto deste ano.

De acordo com as informações do BC, cerca de 24 milhões de pessoas no Brasil participam deste tipo de jogos e utilizam plataformas.

O levantamento contou com 56 casas de apostas e considerou os usuários que fizeram pelo menos um PIX para as Bets durante o mês de agosto. No total, os brasileiros gastaram mais de R$ 20 bilhões em apostas apenas em agosto, onde cerca de 15% do montante ficou com as bets e 75% foram pagos como prêmios.

Entre outros dados, o estudo ainda aponta que beneficiários do Bolsa Família, programa do governo federal destinado a famílias de baixa renda, gastaram mais de R$ 3 bilhões em apostas, isso somente em agosto. São mais de 5 milhões de pessoas que utilizam o benefício social para apostar no “Tigrinho”.

Para especialistas do Banco Central, as famílias em vulnerabilidade são mais suscetíveis em realizar as apostas devido ao apelo comercial do “enriquecimento fácil”, algo que de fato não existe, ao menos para grande maioria da população.

O Banco Central ainda informou que o tema será tratado de forma mais robusta para analisar os impactos que as apostas causam na economia e bem-estar financeiro dos brasileiros.