Cavalo morre ao ser atingido por carro na PR-092

Um acidente de trânsito do tipo atropelamento culminou na morte de um cavalo na rodovia PR-092. A situação foi registrada nesta terça-feira (24).

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, um automóvel GM Spin seguia pela rodovia no trecho que liga os municípios de Arapoti a Jaguariaíva quando o motorista foi surpreendido por um cavalo que estava na pista não sendo possível frear o veículo a tempo de não atingir o animal.

Com a violência do impacto, o cavalo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já os ocupantes do veículo, felizmente, não ficaram feridos sendo registrados apenas danos materiais.