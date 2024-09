Carreta cai de ponte em rodovia do Norte Pioneiro

Mais uma vez um veículo pesado cai da Ponte do Rio Ubá na BR-153 em Santo Antônio da Platina. O acidente aconteceu na última sexta-feira (20) e, felizmente, o motorista sobreviveu.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no trecho da rodovia que liga os municípios de Santo Antônio da Platina e Jacarezinho. Conforme os relatos colhidos junto ao motorista, ele seguia sentido Jacarezinho quando a carreta apresentou problemas nos freios. Com isso, ele perdeu o controle da direção e acabou caindo da ponte.

Apesar do susto, felizmente o caminhoneiro teve apenas ferimentos leves.

As equipes da PRF e da concessionária responsável pela rodovia estiveram no local tomando as providências cabíveis a ocorrência.

Esta não é a primeira vez que este tipo de acidente acontece no local apenas neste ano. Em fevereiro, um caminhão verdureiro também caiu desta ponte. Na ocasião, apesar do veículo ter ficado totalmente destruído, o caminhoneiro e sua esposa sobreviveram e tiveram apenas ferimentos leves.